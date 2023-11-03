



Насралла призвал Ближний Восток "мобилизоваться" против Израиля

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла призвал народы ближневосточного региона мобилизоваться против Израиля.



"Победа Газы отвечает интересам всех народов региона, а не только интересам Ирана. И поэтому ответственность лежит на всех нас", - сказал он.



Насралла призвал, к примеру, предотвратить экспорт нефти и продуктов питания в Израиль.



"Все, что вам пока удалось сделать, это доставить несколько грузовиков с гуманитарной помощью в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафиах", - посетовал он.