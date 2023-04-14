



Насралла обвинил Нетаниягу во "лжи"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "во лжи".



Об этом он сказал, выступая с речью в Иране в честь "Дня Аль-Кудс".



"Нетаниягу сказал, что он бомбил инфраструктуру "Хизбаллы" и ХАМАСа на юге Ливана, что является ложью. Он напал на банановую плантацию", - сказал он.



По словам Насраллы, Израиль объявил "мобилизацию на всех фронтах", а Нетаниягу на международном уровне начал угрожать "сопротивлению".



"И мы тоже можем угрожать ему. Время покажет. На любую операцию в Ливане "сопротивление" ответит соответствующим образом. Мы все предупреждаем Израиль, что его действия в Иерусалиме, Иудее и Самарии, в Газе, Ливане и Сирии могут привести к масштабной региональной войне. Пока ни Ливан, ни Сирия, ни Газа не заинтересованы в конфликте или войне. Но глупость врага может к этому привести", - добавил он.

