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Насралла: нормализация с Израилем ставит крест на палестинском вопросе
03.10.2023 13:15 Алина Груднева

Насралла: нормализация с Израилем ставит крест на палестинском вопросе

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла возмутился расширением Соглашений Авраама.

Соответствующее заявление он сделал во время обращения по случаю годовщины рождения Пророка Мухаммеда.

"Любая страна, которая движется к нормализации своих отношений с Израилем, должна быть осуждена, потому что этот шаг равносилен отказу от "Палестины" и поддержке сионистского врага", - возмутился Насралла.

Таким образом, он, как и аятолла Али Хаменеи, прокомментировал прилагаемые Соединенными Штатами усилия для достижения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

"Мусульманская умма должна взять на себя ответственность за то, что происходит с храбрым народом "Палестины" и мечетью Аль-Акса", - добавил он.

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