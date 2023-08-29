



Насралла – Нетаниягу: “Единственное решение для Израиля – покинуть эту землю”

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла ответил в понедельник, 28 августа, на угрозы премьер-министра Биньямина Нетаниягу в адрес заместителя руководителя политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, который проживает в Ливане.



Нетаниягу 27 августа предупредил Арури, что “тот, кто финансирует и организует, кто посылает террористов против Израиля – заплатит полную цену”.

Насралла прокомментировал это в понедельник, 28 августа, собственной угрозой.



"За любое убийство Израилем ливанца, палестинца, иранца или любого другого человека, совершенное на ливанской земле, будет жесткая реакция, и мы не будем об этом молчать", – заявил Насралла. “Мы не допустим возврата к убийствам в Ливане и не согласимся с изменением существующих правил конфликта, Израиль должен это понять”.



Лидер “Хизбаллы” также ответил на заявление премьер-министра об “иранской террористической атаке” в Иудее и Самарии.



“Столкнувшись с эскалацией сопротивления в ПА, Нетаниягу убежал, представив то, что происходит там, как Иранский план. Сопротивление в ПА – это всего лишь желание палестинцев”, – добавил он. “Враг должен признать, что он находится в историческом, экзистенциальном и стратегическом тупике и не может найти решение. Единственное решение для Израиля – покинуть эту землю”.