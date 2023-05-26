



Насралла - Израилю: Не вы угрожаете нам большой войной, а мы угрожаем вам

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла ответил командующему Управлением военной разведки ЦАХАЛа Аарону Халиве, который сказал, что тот близок к совершению ошибки, которая может привести к большой войне.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на мероприятии, посвященном 23-й годовщине вывода солдат ЦАХАЛа из Ливана.



"Это не вы угрожаете большой войной, это мы угрожаем вам. И любая такая война охватит все границы Израиля. Те, кто думает, что битва окончена, заблуждаются, потому что часть нашей страны все еще оккупирована", — подчеркнул Насралла.



По его словам, Израиль "должен быть осторожен", чтобы "не совершить ошибку", поскольку война "приведет к краху и гибели оккупанта". Он добавил, что "сопротивление" усиливается, в то время как Израиль "разрушается" изнутри.



"Сегодня Израиль — небольшая страна. Израиль прячется за забором. Когда мировой режим меняется на многополярный мир, это беспокоит Израиль. Падение мощи Америки и изменение ее приоритетов беспокоят израильских лидеров. В Израиле есть серьезные разногласия", - добавил он.