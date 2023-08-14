



Насралла: в случае войны Израиль вернется в каменный век

Лидер Хизбаллы Хасан Насралла продолжает угрожать Израилю. Он заявил, что, если между еврейским государством и Ливаном разразится война, то то "Израиля не будет".



В телевизионной речи, посвященной 17-летию окончания Второй ливанской войны, глава поддерживаемой Ираном шиитской террористической группировки утверждает, что израильские вооруженные силы постепенно "ослабевают" после "поражения", которое они якобы потерпели в 2006 году.



"Я говорю врагу: судя по всему, вы вернетесь в каменный век, если пойдете на войну", — говорит Насралла, согласно веб-сайту "Аль-Манар", повторяя аналогичную угрозу, сделанную недавно министром обороны Йоавом Галантом в адрес Ливана.



Насралла также утверждает, что грузовик Хизбаллы, в котором, как сообщается, были иранские противотанковые ракеты, перевернулся на прошлой неделе в христианской деревне Кахеле, вызвав ожесточенные столкновения с местным населением, был "несчастным случаем".



