



Насралла: Израиль "испытывает страх и тревогу"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла выразил палестинцам поддержку в борьбе с Израилем.



Соответствующее заявление он сделал, выступая в Ирана по случаю "Дня Аль-Кудс".



"У нас есть два сообщения. Первое обращено к палестинцам, которые являются героями: вы не одиноки", - сказал он.



Второе "сообщение" он послал Израилю, объявив, будто Еврейское Государство "чувствует страх и тревогу".



"Это происходит в то время, когда "ось сопротивления" празднует и чувствует себя в безопасности. Вчера Израиль объявил о готовности на всех фронтах и послал пустую и бесполезную угрозу", - сказал он.



Похожим образом до Насраллы выступил командующий КСИР Хоссейн Салами, объявив, будто "крах" Израиля "уже близок".

