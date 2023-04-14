Насралла: Израиль "испытывает страх и тревогу"
Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла выразил палестинцам поддержку в борьбе с Израилем.
Соответствующее заявление он сделал, выступая в Ирана по случаю "Дня Аль-Кудс".
"У нас есть два сообщения. Первое обращено к палестинцам, которые являются героями: вы не одиноки", - сказал он.
Второе "сообщение" он послал Израилю, объявив, будто Еврейское Государство "чувствует страх и тревогу".
"Это происходит в то время, когда "ось сопротивления" празднует и чувствует себя в безопасности. Вчера Израиль объявил о готовности на всех фронтах и послал пустую и бесполезную угрозу", - сказал он.
Похожим образом до Насраллы выступил командующий КСИР Хоссейн Салами, объявив, будто "крах" Израиля "уже близок".
راهپیمایی مردم قزوین، لرستان، مازندران و شهرکرد برای اعلام نفرت از اسرائیل pic.twitter.com/Us0ahMx4d8— روزنامه ایران (@IranNewspaper) April 14, 2023