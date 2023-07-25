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Насралла: Худший день в истории Израиля поставил страну на путь исчезновения
25.07.2023 07:42 Наталья Богинская

Насралла: Худший день в истории Израиля поставил страну на путь исчезновения

Глава террористической группировки “Хизбалла” Хасан Насралла приветствовал политические беспорядки в Израиле, связанные с изменениями правительства в правовой системе, и назвал их “худшим днем ​​в истории Израиля”.

“Было время, когда считалось, что Израиль невозможно победить, а его армия несокрушима. Многие страны региона считали его угрозу неоспоримым фактом, который невозможно устранить”, – заявил глава шиитской террористической организации в Ливане.

“Этот день – худший день в истории Израиля, как свидетельствуют некоторые израильтяне, и он ставит страну на путь исчезновения”.

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