



Насралла: Это не вы угрожаете войной, это мы угрожаем





На фоне напряженности в сфере безопасности на севере Израиля генеральный секретарь Хизбаллы Хасан Насралла выступил в рамках мероприятий "Дня сопротивления", посвященных 23-летней годовщине эвакуации Южного Ливана, и ответил на заявления начальника Управления военной разведки Израиля Ахарона Халивы.



"Это не вы угрожаете войной, это мы угрожаем", - подчеркнул Насралла. "И любая такая война будет включать все границы Израиля". Далее он сказал, что "любое неправильное действие в Палестине, Сирии или Иране может привести к большой войне".



Насралла указал на то, что "после ухода Израиля из Ливана в 2000 году и ухода из Газы, концепции "Великого Израиля" больше не существует. Сегодня он прячется за огненными стенами и не может навязать свои условия в переговорах с палестинцами. Американской гегемонии больше не существует в мире, а менталитет в арабском мире изменился, и именно это беспокоит Израиль".



"Это не вы угрожаете войной, это мы угрожаем. И любая такая война будет включать все границы Израиля. Любое неправильное действие в Палестине, Сирии или Иране может привести к большой войне".





Лидер Хизбаллы заявил, что в любой войне, включающей все границы Израиля, будут участвовать "сотни тысяч бойцов", и заявил, что "израильский фронт сталкивается с идеологическим отступлением, он слаб".



"У нас есть надежда освободить Палестину, молиться в мечети Аль-Акса и избавиться от оккупационного образования", - добавил он.



Позже он упомянул о процессах нормализации отношений между Израилем и арабскими и мусульманскими странами региона. "Израильскому врагу удалось нормализовать отношения с некоторыми арабскими государствами, но он не смог нормализовать отношения с собственным народом. Израиль понял, что арабские режимы не в состоянии сделать это, поэтому они навязывают нормализацию своему народу".



"Хотя Иран поддерживает палестинцев, именно они принимают решения, и именно они действуют внутри сопротивления. Одна из самых важных произошедших трансформаций - это сдерживающая сила сил сопротивления. Израильтяне не смогли укрепить свою собственную силу сдерживания и поняли, что они заплатят цену за каждое совершенное ими преступление", - добавил он.



В прошлую среду генерал Халива, участвуя в конференции в Герцлии в университете Райхмана, предупредил, что "иногда, к сожалению, Насралла близок к тому, чтобы совершить ошибку, которая может привести регион к большой войне. Близки к этой ошибке Ливан и Сирия".