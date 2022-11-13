Новости » Арабо-израильский конфликт
13.11.2022 21:59 Алина Груднева

Наследный принц Бахрейна шейх Салман позвонил Нетаниягу

Наследный принц Бахрейна шейх Салма бин Хамад Аль-Халифа позвонил Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах.

 
Наследный принц выразил желание Бахрейна расширить и углубить отношения между странами и вывести их сотрудничество на новый уровень.
 
 Нетаниягу сказал наследному принцу, что у них впереди огромные возможности, что он надеется на продолжение прямого сотрудничества между ними и что он надеется вскоре увидеть его в Израиле.

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