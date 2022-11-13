



Наследный принц Бахрейна шейх Салман позвонил Нетаниягу

Наследный принц Бахрейна шейх Салма бин Хамад Аль-Халифа позвонил Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах.

Наследный принц выразил желание Бахрейна расширить и углубить отношения между странами и вывести их сотрудничество на новый уровень.

Нетаниягу сказал наследному принцу, что у них впереди огромные возможности, что он надеется на продолжение прямого сотрудничества между ними и что он надеется вскоре увидеть его в Израиле.