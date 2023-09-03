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Насилие в арабском секторе в Израиле: ХАМАС нашел "виновных"
03.09.2023 08:50 Алина Груднева

Насилие в арабском секторе в Израиле: ХАМАС нашел "виновных"

Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе возложил ответственность за разгул преступности и рост насилия в арабском секторе на правительство Израиля.

По данным 12-го канала израильского ТВ, это был его первый комментарий по этому поводу.

По словам Ханийе, силы безопасности Израиля якобы "играют опасную роль" в насилии в арабском секторе.

"Мы возлагаем на "сионистскую оккупацию" ответственность за кровь и убийства. Силы безопасности сионистского врага играют опасную роль, целью которой является вовлечение нашего народа в новую борьбу за то, чтобы забыть свои религиозные и исторические связи с палестинским народом", — сказал он.

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