



Насилие в арабском секторе в Израиле: ХАМАС нашел "виновных"

Глава ХАМАСа Исмаил Ханийе возложил ответственность за разгул преступности и рост насилия в арабском секторе на правительство Израиля.



По данным 12-го канала израильского ТВ, это был его первый комментарий по этому поводу.



По словам Ханийе, силы безопасности Израиля якобы "играют опасную роль" в насилии в арабском секторе.



"Мы возлагаем на "сионистскую оккупацию" ответственность за кровь и убийства. Силы безопасности сионистского врага играют опасную роль, целью которой является вовлечение нашего народа в новую борьбу за то, чтобы забыть свои религиозные и исторические связи с палестинским народом", — сказал он.