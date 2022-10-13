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Насилие продолжается: произошла стрельба на перекрестке Гильбоа
13.10.2022 18:09 Алина Груднева

Насилие продолжается: произошла стрельба на перекрестке Гильбоа

В четверг, 13 октября, был произведен выстрел на перекрестке Гильбоа.

 
По предварительным данным, а результате стрельбы никто не пострадал. 
 
Террористам удалось скрыться с места происшествия.
 
Это случилось на фоне столкновений в Самарии. В Хаваре десятки арабов забросали камнями. Один из камней попал в дверь автомобиля и чудом не разбил стекло, за которым был двухлетний ребенок в автокресле. В результате нападений осколками были ранены два мальчика, 7-10 лет.

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