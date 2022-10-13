



Насилие продолжается: произошла стрельба на перекрестке Гильбоа

В четверг, 13 октября, был произведен выстрел на перекрестке Гильбоа.

По предварительным данным, а результате стрельбы никто не пострадал.

Террористам удалось скрыться с места происшествия.