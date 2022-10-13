Насилие продолжается: произошла стрельба на перекрестке Гильбоа
В четверг, 13 октября, был произведен выстрел на перекрестке Гильбоа.
По предварительным данным, а результате стрельбы никто не пострадал.
Террористам удалось скрыться с места происшествия.
Это случилось на фоне столкновений в Самарии. В Хаваре десятки арабов забросали камнями. Один из камней попал в дверь автомобиля и чудом не разбил стекло, за которым был двухлетний ребенок в автокресле. В результате нападений осколками были ранены два мальчика, 7-10 лет.