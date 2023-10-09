



Знаменитый арабский блоггер : У меня есть только один дом - это Израиль



У этого парня 65 млн подписчиков в Instagram. И это его заявление уже имеет более 2 млн реакций. Нас Дали - израильский араб, который всегда умел донести до своей аудитории правильные вещи.



“Долгое время я боролся со своей идентичностью. Палестинский мальчик, родившийся на территории Израиля. Типа… черт возьми. Многие из моих друзей до сих пор отказываются произносить слово “Израиль” и называть себя только “палестинцы”. Но поскольку мне было 12 лет, это не имело для меня смысла. Поэтому я решил смешать эти два понятия и стать “палестинцем-израильтянином”. Я всегда думал, что термин “палестинец-израильтянин” отражает то, кем я являюсь. Я. Сначала палестинец, потом израильтянин. Но после недавних событий я начал думать, что я израильтянин.



Я понял, что если они снова “вторгнутся” в Израиль, мы не будем в безопасности. Для террориста, вторгающегося в Израиль, все граждане являются мишенью. На данный момент погибло 900 израильтяне. Более 40 из них - арабы. Они были убиты другими арабами.



Я не хочу жить с палестинским правительством. Это означает, что у меня есть только один дом, даже если я не еврей - это Израиль.



Здесь живет вся моя семья. Я здесь вырос. Я хочу, чтобы страна продолжала существовать, чтобы я мог существовать…..Поэтому с сегодняшнего дня я считаю себя “израильтянином-палестинцем”. Во-первых, я израильтянин. Во-вторых, палестинец. Иногда приходится испытать такой шок, чтобы понять очевидное”

