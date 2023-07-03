



Нанесен удар по объединенному штабу террористов Дженина



В ходе операции ЦАХАЛа в Дженине нанесен авиаудар по объединенному оперативному штабу различных вооруженных групп в городе, и по так называемому батальону Дженина. Армия сообщает, что он "служил наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов до и после террористических актов, тайником для боеприпасов и бомб и центром связи".



Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари позже сказал журналистам, что операция была направлена на лагерь беженцев в Дженине и была "частью серии действий, которые мы проводим и будем продолжать проводить".