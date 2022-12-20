



Наезд на мотоциклиста в Тель-Авиве: террористу предъявят обвинения

Как ожидается, 31-летнему жителю деревни Сильвад Хамаду Али предъявят обвинения в совершении наезда на мотоциклиста в Тель-Авиве 8 декабря.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Инцидент сначала был зарегистрирован как дорожно-транспортное происшествие между частным автомобилем и мотоциклом. В ходе инцидента автомобиль сбил мотоцикл, водитель которого получил травмы средней степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что инцидент был целенаправленной атакой. К расследованию подключился ШАБАК.



В конце концов Али признал, что решил совершить нападение в качестве мести за смерть своего двоюродного брата, который накануне был убит в перестрелке с израильскими силами безопасности.