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Наезд на мотоциклиста в Тель-Авиве: террористу предъявят обвинения
20.12.2022 11:09 Ольга Белозерова

Наезд на мотоциклиста в Тель-Авиве: террористу предъявят обвинения

Как ожидается, 31-летнему жителю деревни Сильвад Хамаду Али предъявят обвинения в совершении наезда на мотоциклиста в Тель-Авиве 8 декабря. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Инцидент сначала был зарегистрирован как дорожно-транспортное происшествие между частным автомобилем и мотоциклом. В ходе инцидента автомобиль сбил мотоцикл, водитель которого получил травмы средней степени тяжести. В ходе расследования выяснилось, что инцидент был целенаправленной атакой. К расследованию подключился ШАБАК.

В конце концов Али признал, что решил совершить нападение в качестве мести за смерть своего двоюродного брата, который накануне был убит в перестрелке с израильскими силами безопасности. 

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