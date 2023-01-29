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Начался снос незаконных арабских построек в Иерусалиме
29.01.2023 12:31 Ольга Белозерова

Начался снос незаконных арабских построек в Иерусалиме

Муниципалитет Иерусалима в сотрудничестве с полицией начал в воскресенье утром, 29 января, процесс сноса незаконных арабских построек в Восточном Иерусалиме. 

Снос проводится в соответствии с политикой министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, сообщает портал "Аруц Шева".

Бульдозеры уже прибыли в район Джабель Мукабер, чтобы начать снос построек. После этого работы продолжатся в других районах Восточного Иерусалима.

Министр Бен-Гвир приказал подготовиться к сносу незаконных построек сразу после теракта в Неве-Яаков, жертвами которого стали семь человек. 

"Я поздравляю моего друга Моше Лиона и полицию Иерусалима с обеспечением соблюдения закона и выполнением возложенных на меня обязанностей. Мы будем бороться с терроризмом всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами", - заявил Бен-Гвир. 

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