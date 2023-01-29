



Начался снос незаконных арабских построек в Иерусалиме

Муниципалитет Иерусалима в сотрудничестве с полицией начал в воскресенье утром, 29 января, процесс сноса незаконных арабских построек в Восточном Иерусалиме.



Снос проводится в соответствии с политикой министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, сообщает портал "Аруц Шева".



Бульдозеры уже прибыли в район Джабель Мукабер, чтобы начать снос построек. После этого работы продолжатся в других районах Восточного Иерусалима.



Министр Бен-Гвир приказал подготовиться к сносу незаконных построек сразу после теракта в Неве-Яаков, жертвами которого стали семь человек.



"Я поздравляю моего друга Моше Лиона и полицию Иерусалима с обеспечением соблюдения закона и выполнением возложенных на меня обязанностей. Мы будем бороться с терроризмом всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами", - заявил Бен-Гвир.