



Начальник штаба ЦАХАЛа: в Иудее и Самарии предотвращено более 400 терактов

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что в Иудее и Самарии за последний год были предотвращены более 400 терактов.



Такое заявление Кохави сделал, комментируя недавнюю волну терактов в Иудее и Самарии, сообщает "Аруц Шева".



"За последний год в результате операций ЦАХАЛа и ШАБАКа было предотвращено не менее четырехсот нападений. Даже если это займет немного больше времени, в конце концов они поймут, что у терроризма нет надежды", - заявил Кохави.