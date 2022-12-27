Новости » Арабо-израильский конфликт
Начальник штаба ЦАХАЛа: в Иудее и Самарии предотвращено более 400 терактов
27.12.2022 20:54 Ольга Белозерова

Начальник штаба ЦАХАЛа: в Иудее и Самарии предотвращено более 400 терактов

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что в Иудее и Самарии за последний год были предотвращены более 400 терактов.

Такое заявление Кохави сделал, комментируя недавнюю волну терактов в Иудее и Самарии, сообщает "Аруц Шева".

"За последний год в результате операций ЦАХАЛа и ШАБАКа было предотвращено не менее четырехсот нападений. Даже если это займет немного больше времени, в конце концов они поймут, что у терроризма нет надежды", - заявил Кохави. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы