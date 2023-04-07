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Начальник штаба ЦАХАЛа дал распоряжения
07.04.2023 13:32 Алина Груднева

Начальник штаба ЦАХАЛа дал распоряжения

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности, в ходе которой также были заслушаны данные о сегодняшнем теракте на перекрестке Хамра в Иорданской долине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Он дал указания усилить оборону в районе центрального командования, а также поймать террористов, осуществивших нападение на израильский автомобиль.

Кроме того, Халеви приказал мобилизовать резервов с упором на ПВО и ВВС.

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