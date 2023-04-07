Начальник штаба ЦАХАЛа дал распоряжения
Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел оценку ситуации в сфере безопасности, в ходе которой также были заслушаны данные о сегодняшнем теракте на перекрестке Хамра в Иорданской долине.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Он дал указания усилить оборону в районе центрального командования, а также поймать террористов, осуществивших нападение на израильский автомобиль.
Кроме того, Халеви приказал мобилизовать резервов с упором на ПВО и ВВС.
הרמטכ״ל, רא״ל הרצי הלוי, כינס הערכת מצב ודיוני הערכות להמשך, במסגרתם עודכן על הפיגוע הקשה בחמרה. הרמטכ״ל הנחה על חיזוק מאמץ ההגנה במרחב פיקוד מרכז לצד תפיסת המחבלים שביצעו את הפיגוע. בנוסף, הורה הרמטכ״ל על גיוס מילואים בדגש על מערך ההגנה האווירית והמערכים ההתקפיים של חיל האוויר pic.twitter.com/NgCP6zKgVg— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2023