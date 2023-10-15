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Начальник Генштаба ЦАХАЛа: цель - войти в Газу и победить
15.10.2023 20:02 Алина Груднева

Начальник Генштаба ЦАХАЛа: цель - войти в Газу и победить

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заверил, что ЦАХАЛ в скором времени войдет в Газу, чтобы истребить террористическую организацию ХАМАС.

Такое заявление он сделал, говоря с военными на юге.

"Наша цель – войти в Газу, добраться до мест, где ХАМАС проводит подготовку, откуда действует и осуществляет запуски. Атаковать их повсюду, каждого командира, каждого оперативника, уничтожить всю инфраструктуру", — сказал Халеви.

По словам начальника штаба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ должен, одним словом, победить.
 

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