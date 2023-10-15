



Начальник Генштаба ЦАХАЛа: цель - войти в Газу и победить

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заверил, что ЦАХАЛ в скором времени войдет в Газу, чтобы истребить террористическую организацию ХАМАС.



Такое заявление он сделал, говоря с военными на юге.



"Наша цель – войти в Газу, добраться до мест, где ХАМАС проводит подготовку, откуда действует и осуществляет запуски. Атаковать их повсюду, каждого командира, каждого оперативника, уничтожить всю инфраструктуру", — сказал Халеви.



По словам начальника штаба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ должен, одним словом, победить.

