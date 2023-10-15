Начальник Генштаба ЦАХАЛа: цель - войти в Газу и победить
Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви заверил, что ЦАХАЛ в скором времени войдет в Газу, чтобы истребить террористическую организацию ХАМАС.
Такое заявление он сделал, говоря с военными на юге.
"Наша цель – войти в Газу, добраться до мест, где ХАМАС проводит подготовку, откуда действует и осуществляет запуски. Атаковать их повсюду, каждого командира, каждого оперативника, уничтожить всю инфраструктуру", — сказал Халеви.
По словам начальника штаба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ должен, одним словом, победить.