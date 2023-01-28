



Члены Совбеза ООН единогласно осудили теракт в Иерусалиме

Все 15 членов Совета Безопасности ООН осудили совершенный в пятницу смертоносный террористический акт в Иерусалиме во время экстренного заседания, которое изначально было созвано для обсуждения операции ЦАХАЛа в Дженине.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на двух дипломатов ООН.



Встреча стала второй экстренной сессией, которую совет провел по арабо-израильскому конфликту за последний месяц, поскольку напряженность резко возросла.



Если бы заседание состоялось на 24 часа раньше, внимание многих членов СБ ООН могло бы быть сосредоточено на тактике израильских военных в ходе операции, в результате которой в Дженине погибли девять палестинцев.



Вместо этого члены совета уделили значительное внимание нападению в Иерусалиме, когда палестинский террорист открыл огонь по мирным жителям возле синагоги в районе Неве-Яаков, в результате чего семь человек погибли и по меньшей мере трое получили ранения, заявили дипломаты.



Как сообщается, представители Совета Безопасности из Китая, Франции, Российской Федерации, Великобритании, США, Албании, Бразилии, Эквадора, Габона, Ганы, Японии, Мальты, Мозамбика, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов осудили теракт в Иерусалиме.



Пятничная сессия началась с брифинга посланника ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда, который проинформировал членов о рейде в Дженине в четверг, а также о нападении в Иерусалиме в пятницу и предупредил, что ситуация "стремительно ухудшается", сказал один из собеседников издания. При этом дипломат сказал, что некоторые члены СБ ООН, особенно Россия, более критически относятся к роли Израиля в продолжающейся эскалации.