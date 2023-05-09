



На юге обновлен порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Министерство социального обеспечения и благосостояния Израиля провело оценку ситуации в сфере безопасности на юге на фоне операции ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Были проведены переговоры с руководством отделов соцобслуживания.



Также был обновлен порядок действий в чрезвычайных ситуациях. По данным министерства, все социальные службы доступны для жителей юга и приграничных с Газой районов.



Горячая линия 118 доступна для жителей 24 / 7. Центры психологической поддержки готовы ответить на любые вопросы. Телефоны: Сдерот - 08-6611140 или 08-6611150, Эшколь - 08-9965264, Ашкелон - 2452*, Сдот-Негев - 08-9941091, Хоф Ашкелон - 086775598, Шаар А-Негев - 051-2266275, Мерхав Нетивот - 055-3063863.

