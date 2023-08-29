



На территории ПА задержаны 24 разыскиваемых террориста



Сегодня ночью в Иудее и Самарии силы ЦАХАЛа арестовали 24 человека, находящихся в розыске.



Ночью 29 августа бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и спецназа полиции провели операции по задержанию 24 человек, находящихся в розыске, на территории Иудеи и Самарии.



В ходе операции в городе Рамалла, в поселках Силуад, Бейт Сира, Сирис, в лагере беженцев Аль-Айда и лагере беженцев Джильзун были арестованы десять человек, находившихся в розыске.



Во время вывода колонны ЦАХАЛа из города Рамаллах возникли беспорядки, в ответ на которые солдаты приняли меры по разгону демонстраций.



В районе Хеврона были задержаны террористы, конфискована автоматическая винтовка М16 и боеприпасы.