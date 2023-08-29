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На территории ПА задержаны 24 разыскиваемых террориста
29.08.2023 10:15 Аркадий Бочаровский

На территории ПА задержаны 24 разыскиваемых террориста


Сегодня ночью в Иудее и Самарии силы ЦАХАЛа арестовали 24 человека, находящихся в розыске.

Ночью 29 августа бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и спецназа полиции провели операции по задержанию 24 человек, находящихся в розыске, на территории Иудеи и Самарии.

В ходе операции в городе Рамалла, в поселках Силуад, Бейт Сира, Сирис, в лагере беженцев Аль-Айда и лагере беженцев Джильзун были арестованы десять человек, находившихся в розыске.

Во время вывода колонны ЦАХАЛа из города Рамаллах возникли беспорядки, в ответ на которые солдаты приняли меры по разгону демонстраций.

В районе Хеврона были задержаны террористы, конфискована автоматическая винтовка М16 и боеприпасы.

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