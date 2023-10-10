



На территории Израиля найдены около 1,5 тысяч тел боевиков ХАМАСа

Примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАСа обнаружены на израильской территории после того, как военным удалось в основном вернуть контроль над югом страны.



Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя армии обороны Израиля Ричарда Хехта.



По словам Хехта, армии "удалось более или менее восстановить контроль над границей" с сектором Газа. Он также заявил, что в ночь на вторник, 10 октября, ни один боевик ХАМАС не пересекал границу с Израилем, но признал, что проникнуть на израильскую территорию все еще возможно.



Напомним, что из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.