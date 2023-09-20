



На станции Савидор в Тель-Авиве задержан житель Газы с 30-см тесаком

На железнодорожной станции Савидор в Тель-Авиве был арестован житель Газы, при котором нашли тесак с длиной лезвия около 30 см.



Некоторое время назад сотрудники муниципальной полиции и патрульные тель-авивский станции арестовали 35-летнего жителя Газы из Джабалии.



Согласно подозрению, подозреваемый пытался спрятать нож в сумке, которую он нес. Нож был завернут в одежду, но он был замечен при просвечивании сумки охранниками при входе на станцию, и они вызвали полицию. Полиция задержала подозреваемого для допроса на станции Лев в Тель-Авиве.