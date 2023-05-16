



На следующий день: В Газе разбирают завалы и проклинают Исламский джихад



По окончании “очередного раунда” боевых действий, продолжавшегося 5 дней, в Газе продолжают расчищать руины домов. Жители пополняют запасы продовольствия и, прежде всего, желают мира и надеются, что следующий раунд случится не скоро.



Наряду с чувством облегчения, которое их окружает, они высказывают резкую критику в адрес Исламского джихада, негодуют по поводу тех дней, когда им приходилось сидеть дома вместо того, чтобы обеспечивать свои семьи, и разочарованы тем, что террористическая организация бесцельно затянула операцию.



Каждый, кто проезжал через контрольно-пропускной пункт Эрез со вчерашнего утра, не мог не заметить всплеска энтузиазма, который был заметен среди тысяч рабочих из Газы, отправившихся на работу в Израиль. Около 17 тысяч жителей Газы имеют разрешение на работу и ежедневно получают в карман около 350 шекелей (около 7000 шекелей в месяц). Каждый рабочий день для них значим, и поэтому они испытывают разочарование от каждого дня, который был потерян из-за боевых действий.



"Исламский джихад" критикуется и лишается общественной легитимности. "Он втянул сектор Газа в бесцельную кампанию и настаивал на продлении операции", - говорят в Газе, указывая на большой ущерб, нанесенный инфраструктуре, а также жителям, пострадавшим от неудачных запусков.



В то же время жители Газы выражают удовлетворение тем, что ХАМАС не был втянут в кампанию, что, по их словам, подчеркивает его желание придерживаться курса на улучшение экономики, как это было в последние два года. Такое поведение укрепило его позиции как государственного образования, хотя он выжидал в стороне и не вмешался, чтобы сократить раунд боевых действий.



"Частный сектор пострадал из-за 5 дней эскалации - все предприятия прекратили работу, рестораны, пекарни и частные компании", - рассказывает житель Газы корреспонденту 12-го канала. "Все пришло в упадок, у многих жителей закончилась еда, и они были вынуждены есть только хлеб". Уровень безработицы в Газе составляет около 44%, поэтому, по его словам, жители Газы понесли экономический ущерб после эскалации.



"Мы очень рады, что эскалация закончилась, и после прекращения огня люди вышли на улицы, пожали руки раненым друзьям, а магазины вернулись к обычной работе", - продолжает он. "Более того, ТЭЦ почти перестала работать - представьте себе жизнь, когда электричество есть только четыре часа. Пострадали больницы, мясо протухло, и жизнь была парализована".



Что касается гнева против Исламского джихада, он говорит, что "в дни, когда происходили взрывы, активисты Исламского джихада сидели в своих домах, и жители становились еще злее". Кроме того, он указывает обвиняющим пальцем на Израиль: "Большая часть вины лежит на израильтянах, ликвидация лидеров джихада после египетского посредничества неделю назад - шокировала всех".



Шади, еще один житель Газы, говорит, что "гнев направлен не только против Исламского джихада, но и против Израиля. Мы чувствуем облегчение от того, что последний раунд закончился и жизнь возвращается в нормальное русло". Основные разрушения, причиненные жилым домам - в основном на севере Газы, в Дейр-эль-Бале и Рафахе".



"Из-за условий и экономической ситуации в Газе мы не могли позволить себе дальнейшей эскалации ситуации", - говорит Абдулла, житель Газы. "Это сильно сказывается на рабочих, интернет не работал, была нехватка топлива и регулярные перебои с электричеством. Жители Газы привыкли жить в условиях постоянного кризиса".