



На шведском ТВ показали карту Израиля с надписью "Палестина"

Известное шведское телевизионное игровое шоу "Бесплатно для всех" представило карту Израиля с надписью "Палестина" рядом с палестинским флагом.



Шоу транслировалось на шведском 5-м канале. Как сообщает Ynet, участникам была предложена викторина об известной шведской певице Лайле Багге Вальгрен, мать которой шведка, а отец - палестинец.



Карта была представлена ​​после того, как участников попросили ответить, где родился отец Уолгрена. На карте показали только арабские и смешанные города, а также такие древние города, как Иерусалим, Яффо, Хайфа, Нацерет. Кроме этого, на карте указали Рамаллу и Газу, но не Тель-Авив.



Посольство Израиля в Швеции опубликовало в своем аккаунте в Twitter опрос как в игровом шоу: "Что делать 5 каналу и продюсеру шоу, когда они представляют карту без упоминания Израиля? 1. Проверить графику. 2. Провести дополнительные исследования. 3. Извиниться. 4. Все вышеперечисленное".



Продюсер игрового шоу извинился после публикации. "Это была ошибка, мы исправим ее как можно скорее, приношу свои извинения", - заявил он.



