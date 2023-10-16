



На северной границе эвакуируют 28 населенных пунктов

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявили о начале реализации плана по эвакуации жителей северных районов страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы, в субсидируемые государством пансионаты.



В программу включены 28 населенных пунктов:



Раджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтах, Малка, Мисгав-Ам, Ирон, Дафна, Араб-аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зерит, Шумра, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никра, Кфар-Гилади и Ханита.



Глава совет Шломи заявил, что эвакуация начнется сегодня, 16 октября, через несколько часов. По его оценке, следует подготовиться к тому, что люди будут эвакуированы “минимум на несколько недель”. В Шломи на настоящий момент осталось 30% населения. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram