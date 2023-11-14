



На пороге открытия нового фронта: когда "Хизбалла" пересечет красную черту

То, что происходит в настоящее время на севере, пока еще не является войной. По данным 12-го канала израильского ТВ, Израиль атакует другую сторону более активно, чем может показаться.



По словам аналитиков, генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла сталкивается с огромным давлением в Ливане и жесткой критикой за свои выступления. Он осознает, что будут последствия, если он вступит в войну.



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Ранее глава Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви отметил, что ситуация на севере должна кардинально измениться, и Армия обороны израиля сейчас движется в этом направлении. Вечером, 14 ноября, состоится заседание военно-политического кабинета, где будет подниматься вопрос о том, какие действия предпринимать дальше.



На вопрос о том, как узнать, пересекла ли "Хизбалла" красную линию, недавно министр обороны Йоав Галант ответил следующее: "Если мы ударим по Бейруту, вы будете знать, что "Хизбалла" пересекла красную линию. Если война дойдет до Бейрута, нам придется принять во внимание вероятную контратаку, которая может включать ракетный обстрел центральной части Израиля".



По словам экспертов, уже почти достигнута точка невозврата. Однако Хасан Насралла пока что не торопится со вступлением в войну, находясь под огромным давлением.

