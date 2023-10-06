



На похоронах в Хаваре палестинцы снова атаковали ЦАХАЛ

Десятки палестинцев участвуют в похоронах в Хаваре 19-летнего палестинца Лавива Дамиди, погибшего вчера вечером во время перестрелки с ЦАХАЛ.



Силы безопасности заблокировали дорогу для передвижения израильтян в том месте, где двигалась похоронная процессия. Дорога будет свободна после того, все участники разойдутся.



И, по поступившим данным от Красного Полумесяца, на местности начались столкновения. 15 палестинцев получили ранения в результате стрельбы солдат.

