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На похоронах в Хаваре палестинцы снова атаковали ЦАХАЛ
06.10.2023 14:10 Катя Шульц

На похоронах в Хаваре палестинцы снова атаковали ЦАХАЛ

Десятки палестинцев участвуют в похоронах в Хаваре 19-летнего палестинца Лавива Дамиди, погибшего вчера вечером во время перестрелки с ЦАХАЛ.

Силы безопасности заблокировали дорогу для передвижения израильтян в том месте, где двигалась похоронная процессия. Дорога будет свободна после того, все участники разойдутся.

И, по поступившим данным от Красного Полумесяца, на местности начались столкновения. 15 палестинцев получили ранения в результате стрельбы солдат.
 

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