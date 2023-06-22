



На месте теракта недалеко от Эли появился форпост

Поселенцы установили форпост в нескольких километрах от поселения Эли, где в ходе теракта погибли четыре человека.



Об этом сообщает правозащитная организация Peace Now.



Они установили пять сборных домиков и проработали землю, где должен в будущем быть асфальт.



ЦАХАЛ и минобороны пока что не комментируют ситуацию. Пропалестинские правозащитники осудили застройку, обвинив тех, кто стоит за этим, в использовании теракта в качестве "прикрытия для создания новых поселений".



"Поселенческий террор танцует на крови, цинично эксплуатируя ужасный теракт. Мы все заплатим цену за неспособность справиться с этим и за продолжение кровавого круга", — сказано в заявлении Peace Now.



Правозащитники призвали демонтировать форпост, эвакуировать поселенцев и бороться с поселенцами "жесткой рукой".

