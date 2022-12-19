



На массовых похоронах жители Газы обвиняют ХАМАС в гибели мигрантов

Тысячи людей в воскресенье присоединились к похоронам восьми молодых палестинцев, утонувших у побережья Туниса почти два месяца назад, когда они пытались отправиться в Европу, чтобы начать новую жизнь.



Гибель мигрантов привлекла внимание к ужасным условиям на территории после 15-летней израильско-египетской блокады, а также вызвала публичную критику правящей группировки ХАМАС.



“Правительство, которое управляет нами здесь, является причиной. Это их вина”, – считает Нахил Шаат, чей 21-летний сын Адам утонул. “Я обвиняю всех чиновников, которые не заботятся о молодежи и не предоставляют им возможности трудоустройства”.



Семья Аль-Шаерс похоронила своего сына, 21-летнего Мохаммеда. Но его младший брат, 20-летний Махер, находившийся в этой же лодке, до сих пор не найден. Их мать, Амина, обвинила ХАМАС в бедственном положении семьи.



“Что мы видим в Газе? Мы видим только угнетение”, – убеждена женщина. “Они душат молодежь, и молодежь убегает из-за этого”



“Наши дети тонут в море, а их дети наслаждаются роскошью. Разве это справедливо?” – говорят жители. “Если бы здесь была работа для этих несчастных юношей, разве они уехали бы и мигрировали?”



Израиль и Египет ввели блокаду после того, как ХАМАС захватил контроль над Газой у международно признанной Палестинской администрации в 2007 году. Израиль заявляет, что блокада, ограничивающая передвижение людей и товаров на территорию и за ее пределы, необходима, чтобы помешать ХАМАСу вооружиться.



Блокада задушила экономику Газы, где уровень безработицы колеблется на уровне 50%, и жители обычно обвиняют Израиль в существующих условиях. Но теперь все чаще семьи начинают жаловаться на руководство ХАМАСа, ссылаясь на высокие налоги, его жесткое управление и растущий поток лидеров, включая Исмаила Ханийе, которые переехали за границу со своими семьями.



По данным некоммерческой организации Euro-Med Human Rights Monitor, с 2014 года около 360 человек из Газы либо погибли, либо пропали без вести в Средиземном море на контрабандных судах.