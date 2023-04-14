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На ливанской границе сторонники "Хизбаллы" устроили беспорядки
14.04.2023 18:30 Алина Груднева

На ливанской границе сторонники "Хизбаллы" устроили беспорядки

На ливанской границе боевики "Хизбаллы" и сторонники террористической организации, вышедшие на митинг в честь "Дня Аль-Кудс", устроили беспорядки.

Армия обороны Израиля применила средства для разгона толпы, в том числе слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ливанские СМИ сообщают, что двое ливанцев получили травмы. По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", бунтовщики бросали камни на границе после выступления генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы.

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