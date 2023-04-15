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На КПП Каландия арестован вооруженный ножом палестинец
15.04.2023 16:36 Алина Груднева

На КПП Каландия арестован вооруженный ножом палестинец

Днем, 15 апреля, силы безопасности задержали вооруженного подозреваемого на контрольно-пропускном пункте Каландия.

Охранник, дежуривший на КПП вместе с полицейским, заметил, что подозреваемый сунул нож под нижнее белье.

В ходе ареста силы безопасности осуществили предупредительный выстрел в воздух. Мужчина была арестован, а нож был изъят.

Задержанным оказался несовершеннолетний житель палестинской деревни Аль-Джиб, что к северу от Иерусалима. Подозреваемый отправлен на допрос.

 

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