На КПП Каландия арестован вооруженный ножом палестинец
Днем, 15 апреля, силы безопасности задержали вооруженного подозреваемого на контрольно-пропускном пункте Каландия.
Охранник, дежуривший на КПП вместе с полицейским, заметил, что подозреваемый сунул нож под нижнее белье.
В ходе ареста силы безопасности осуществили предупредительный выстрел в воздух. Мужчина была арестован, а нож был изъят.
Задержанным оказался несовершеннолетний житель палестинской деревни Аль-Джиб, что к северу от Иерусалима. Подозреваемый отправлен на допрос.