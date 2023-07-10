



На кладбище к югу от Афулы нашли ракету, выпущенную из Дженина



Вчера, 9 июля, на территории кладбища в поселении Рам-Он, к югу от Афулы, были обнаружены останки упавшей ракеты.



Полицейские саперы прибыли на место происшествия и разбираются с инцидентом, в то же время ЦАХАЛ проводит расследование. Пока никаких особых указаний жителям района не давалось.



Падение ракеты, по всей видимости, стало результатом второго запуска, который, по утверждению палестинцев, был произведен из Дженина около двух недель назад.



Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что остатки самодельной ракеты были обнаружены сегодня ранее сотрудником службы безопасности в поселении Рам Он. После осмотра находки саперами было установлено, что это была старая самодельная ракета, взрывчатых веществ в останках не обнаружено.

