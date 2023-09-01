



На границе с Газой вспыхнули беспорядки

Днем, 1 сентября, на границе с Газой в районе забора безопасности вспыхнули беспорядки.



Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля.



Беспорядки устроили устроили около 40 палестинцев. Бойцы ЦАХАЛа использует средства для разгона толпы, в том числе, стреляют в воздух. На место происшествия стянули дополнительные силы, в том числе, снайперов.



Палестинцы собрались возле забора безопасности после того, как стало известно о гибели подозреваемого в террористической деятельности во время рейда ЦАХАЛа в деревне Акаба в Самарии.