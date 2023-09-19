



На границе с Газой возобновились беспорядки

Вечером, 19 сентября, палестинцы возобновили беспорядки возле забора безопасности на границе с Газой.



В сети распространили соответствующее видео.



Несколько подозреваемых пересекли буферную зону и попытались установить палестинские флаги.



Напомним, что Израиль из-за беспорядков на границе с Газой закрыл КПП "Эрез", из-за чего 17 тысяч палестинских рабочих из Газы не могут въехать в Израиль. Есть опасения, что это может привести к ракетным обстрелам.



