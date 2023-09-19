На границе с Газой возобновились беспорядки
Вечером, 19 сентября, палестинцы возобновили беспорядки возле забора безопасности на границе с Газой.
В сети распространили соответствующее видео.
Несколько подозреваемых пересекли буферную зону и попытались установить палестинские флаги.
Напомним, что Израиль из-за беспорядков на границе с Газой закрыл КПП "Эрез", из-за чего 17 тысяч палестинских рабочих из Газы не могут въехать в Израиль. Есть опасения, что это может привести к ракетным обстрелам.
تغطية صحفية | شبان يجتازون السياج الفاصل شرق جباليا ويرفعون الأعلام الفلسطينية داخل الأراضي المحتـ،ـلة. pic.twitter.com/2qaO37j2pM— Jmedia (@Jmediaps) September 19, 2023