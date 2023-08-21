



На границе с Газой сбит беспилотник

Второе утро подряд на южной границе Израиля происходит необычный инцидент. Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает, что система "Железный купол" перехватила беспилотный самолет, совершавший полет в восточной части сектора Газа. Речь идет о беспилотнике террористической организации ХАМАС.



Вчера, 20 августа, система "Железный купол" также перехватила беспилотник, пролетавший над сектором Газа. После перехвата представители службы безопасности объяснили, что беспилотник не представлял опасности ни на каком этапе, поэтому сигналы тревоги не были активированы.



ЦАХАЛ заявил: "Беспилотник не пересекал нашу территорию, и с момента его взлета системы ВВС следили за его маршрутом". Истребители ПВО успешно перехватили беспилотный самолет с помощью системы "Железный купол". Средство не представляло угрозы для жителей сектора Газа, и в соответствии с политикой никаких сигналов тревоги подано не было".