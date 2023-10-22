



На фоне войны межу Израилем и ХАМАСом, Россия укрепляет связи с Китаем

По мере того как растут опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке, война между Израилем и ХАМАС, углубляет разногласия между США и их союзниками с одной стороны и укрепляет связи России и Китая - с другой.



Этот раскол стал очевиден на этой неделе в Совете Безопасности ООН, где попытки принять резолюцию по урегулированию конфликта были сведены на нет разногласиями между членами Совета, включая США, Россию и Китай, обладающих правом вето.



В то время как президент Джо Байден подчеркнул поддержку Израиля со стороны США, осудил жестокую атаку ХАМАС 7 октября и поддержал сдержанные ответные действия израильских войск, президенты Китая Си Цзиньпин и России Владимир Путин заняли иную позицию.



В целом их реакция схожая: оба лидера осудили нападения на гражданское население, призвали к прекращению огня и предложили посредничество, но не осудили ХАМАС в явной форме.