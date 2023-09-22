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На фоне терактов: КПП закроют в преддверии Йом Кипура
22.09.2023 11:05 Алина Груднева

На фоне терактов: КПП закроют в преддверии Йом Кипура


На Йом Кипур решено закрыть въезд из Иудеи и Самарии, а также КПП на границе с Газой.

По данным Армии обороны Израиля, соответствующее решение было принято по итогам оценки ситуации в сфере безопасности.

"В соответствии с оценкой ситуации с сфере безопасности и указаниями политического эшелона будет введено общее закрытие Иудеи и Самарии, а также КПП на границе с Газой", - сказано в сообщении.

В частности, въезд будет закрыт с полуночи, 24 сентября, до полуночи 25-го. Срок может быть продлен по итогам оценки ситуации.

Проезд будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и исключительных случаях. Соответствующие меры приняты на фоне возобновившихся беспорядков вдоль забора безопасности и терактов.
 

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