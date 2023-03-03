



На фоне беспорядков появляются новые палестинские террористические группировки

По словам местных жителей, когда-то молодые палестинцы в Джабе хотели заниматься сельским хозяйством, но теперь все больше и больше хотят воевать.

На прошлой неделе десятки из них, одетые в балаклавы и размахивающие винтовками с фотографиями своих мертвых товарищей, наклеенными на зажимы, ворвались на школьную площадку, демонстрируя новую террористическую группировку Джабы.



“Я бы не хотел, чтобы мои родители плакали”, – сказал 28-летний Юсеф Хосни Хаммур. “Но я готов умереть мучеником”.



От северного лагеря беженцев Дженина до южного города Хеврон небольшие группы разочаровавшихся молодых палестинцев выступают против военного контроля Израиля, бросая вызов палестинским политическим лидерам, которых они презирают как коллаборационистов. Эти группы пока не имеют четкой идеологии и структуры, они действуют независимо от традиционных цепочек подчинения, даже если они получают поддержку от существующих террористических групп. На состоявшейся на прошлой неделе церемонии в Джабе присутствовали бойцы Палестинского исламского джихада и других организаций.



Это новое поколение, выросшее на территории, раздираемой междоусобицами и раздробленной барьерами и контрольно-пропускными пунктами.



“Львиное логово” начинает становиться идеей, которую мы видим повсюду”, – говорит израильский военный чиновник на условиях анонимности. По его словам, вместо того, чтобы швырять камни или зажигательные бомбы, боевики теперь в основном открывают огонь, используя M-16, которые часто контрабандно ввозятся из Иордании или украдены с израильских военных баз.



Поскольку молодые палестинцы все чаще рассматривают Палестинскую администрацию как орудие израильских сил безопасности, а не как основу будущего государства, палестинские силы безопасности не желают вмешиваться в борьбу с зарождающимися террористическими группировками. По словам местных жителей и израильских военных, палестинские силы теперь редко заходят в свои опорные пункты, такие как Старый город Шхема и лагерь беженцев Дженин.

Боевики из Джаба заявили, что палестинские силы безопасности не применяли против них расправы. Жители говорят, что группа, основанная в сентябре прошлого года, быстро выросла до 40-50 членов.