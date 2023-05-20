



На двух пастухов в Самарии напали палестинцы

Десятки палестинцев напали на израильтян рядом с фермой Яир. Об этом сообщил 7 канал.



На место происшествия были вызваны подразделения сил безопасности, сообщается, что один израильтянин получил легкое ранение.



Глава регионального совета Йосси Даган прокомментировал инцидент: “Немыслимо, чтобы фермеры не могли свободно передвигаться по территории нашей страны. Это серьезный случай попытки линчевания, чудом закончившийся хорошо. Я ожидаю, что силы безопасности обнаружат преступников и привлекут их к ответственности. Ответ заключается в сдерживании и начале военной операции по ликвидации инфраструктуры террористов”.