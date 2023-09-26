



Мятежники в Газе подожгли пост ЦАХАЛа вблизи Шаар ха-Негев

Днем ​​26 сентября десятки палестинских арабов снова устроили беспорядки у забора на границе с Газой. Террористы запустили зажигательные шары в сторону израильских поселений вблизи границы, что вызвало пожар в районе регионального совета Шаар ха-Негев.



Несколько участников беспорядков пересекли забор из Газы на территорию Израиля, подожгли военный пост, снайперскую позицию и вернулись на территорию Газы невредимыми.



Ранее Израиль направил послание террористической организации ХАМАС, которая управляет Газой, через посланника ООН Тора Веннесланда, чтобы положить конец насилию на границе. Веннесланда попросили передать сообщение о том, что переход будет вновь открыт, а движение рабочих из Газы в Израиль и обратно возобновится только в том случае, если прекратятся запуски зажигательных воздушных шаров.



Согласно израильским источникам, ХАМАС выдвинул еще одно требование и призвал увеличить квоту рабочих на 1500 человек, чтобы каждый день в Израиль въезжало 20 000 рабочих. На данном этапе Израиль еще не дал своего согласия на это требование, но израильские официальные лица уточнили, что в случае сохранения мира будет рассмотрена возможность увеличения рабочих квот.