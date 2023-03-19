



"Мы протягиваем вам руку". Интервью с Ахмедом Тиби

Журналист Едиот Ахронот Наум Барнеа взял интервью у депутата Хадаш-Тааль Ахмеда Тиби.



“На этой неделе дождливым вечером я ехал к дому Ахмада Тиби. [...] Тиби вернулся после долгой ночи и еще одного дня голосования против правительства в Кнессете. "Вы сотрудничаете с Нетаниягу", - обрушился Яир Лапид на него и его коллег. "Это ложное утверждение", - сказал мне Тиби. "Мы - полноценная оппозиция".



Оставим на время в стороне Кнессет. Как ваши избиратели относятся к революции и кампании против нее?



"С большим интересом", - сказал он. "Я с большим уважением отношусь к демонстрантам. Я восхищаюсь их упорством. Они - единственная оппозиция сегодня".



Вы физически ходили на демонстрации?



"Айман Уда ходил", - сказал он. "Офер Кассиф тоже. Я пойду позже".



Я не вижу много арабов на демонстрациях.



"Повестка дня демонстраций сосредоточена на системе правосудия", - сказал он. "Арабская общественность не испытывает большой любви ни к системе правосудия в целом, ни к БАГАЦу. Исследование, проведенное в Хайфском университете, показало, что за одни и те же правонарушения наказание для арабов на 30% строже, чем для евреев". Высший суд справедливости утвердил поселения, присвоение земель, закон о национальном государстве, закон о приеме в армию, закон Каменица. Арабы, подавшие петиции, были выброшены на улицу.



"Кто-то сказал мне, что демонстрации носят сионистско-милитаристский характер. Выступающие - люди из армии. Флаги голубые и белые. Есть некоторые, которые дают арабам понять: "Вам не следует приходить, вы навредите делу". Это похоже на отношение предыдущей коалиции, Беннета и Лапида. Лучше бы вам не приезжать".



"Арабы считают, что демократия демонстрантов не имеет к ним никакого отношения. Она не затрагивает темы, которые важны для нас, - равенство или снос домов. Я также думаю, что демократия и оккупация не сочетаются. По сути, это столкновение двух еврейских обществ - государства Иудея против государства Израиль".



Значит, у вас нет причин находиться там.



"Это неправда", - сказал он. "Несмотря на все, что я сказал, я призываю арабов выйти на демонстрации. Я знаю, что если законодательство будет принято, арабы пострадают".



Демонстранты, по крайней мере, некоторые из них, впервые почувствовали, что они являются меньшинством в своей стране. Правительство игнорирует их.



Он улыбнулся. "То, что вы чувствуете сейчас, мы чувствуем постоянно", - сказал он. "Я выражусь языком врачей: у нас это хроническое, у вас - острое. Давайте найдем точки соприкосновения. Мы протягиваем вам руку".



И тут, как обычно, последовал маленький пинок, наполненный иронией. "Если здесь установится настоящая диктатура, - сказал он, - то за границей можно будет привлечь к ответственности по обвинению в военных преступлениях тех, кто строил поселения, офицера, убившего Ширин Абу Аклех. В этом есть плюс".











