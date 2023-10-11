



'Мы победим': офицер ЦАХАЛ рассказал о сражении своего подразделения с ХАМАСом

В субботу утром капитан Элиав Маман, офицер оперативного управления бригады "Кфир", как и все израильтяне, был разбужен известием о том, что террористы атаковали Израиль из Газы. Он видел на своем телефоне подробности, которые разворачивались по мере того, как СМИ сообщали о них в режиме реального времени. "Мы поняли, что это нехорошо, стали готовиться".



Офицер пошел в свое подразделение и в течение следующих часов вместе с бойцами готовился к выходу к границе Газы.



По словам Мамана, бойцы "Кфир" отправились в сторону Газы, прибыв сначала на перекресток Суфа в районе Офакима. Террористы проникли в Израиль более чем из 29 пунктов и атаковали 20 приграничных населенных пунктов, а также Сдерот и Офаким. Это был плацдарм для подразделений ЦАХАЛа, направлявшихся к границе, чтобы отбить районы и остановить наступление.



По словам офицера, между 15:30 и 16.00 подразделения "Кфир" собрались и распределили между собой приказы о выполнении различных задач.



Военные проехали через перекресток Ницан и вступили в бой с террористами. Маман рассказал, что над головой была активная авиация и доносились звуки войны. Отряд сражался с террористами в районе кибуца Беэри и вел бои в этом районе до утра воскресенья, уничтожив более 10 террористов.



"Вторым мероприятием руководил заместитель командира. Мы хотели быстро добраться до стоянки возле Реима, где проходил фестиваль, и тут увидели жуткую картину, это было нелегко, мы нейтрализовали еще террористов и помогли выносить тела."



ЦАХАЛ силен и готов", - заявил офицер "Кфир". "Люди пришли с мотивацией защищать страну, мы готовы ко всему и готовы к следующей фазе войны. В конце концов, мы победим, я уверен".