



"Мы гордимся вами". В ФАТХе защищают Аббаса

Высокопоставленные палестинские чиновники выступили в поддержку лидера ПА Махмуда Аббаса, обвинившего Израиль в "50 Холокостах" против палестинцев.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Фракция ФАТХ разместила в соцсетях фотографию улыбающегося Аббаса с подписью: "Господин президент, вы сильный. Продолжайте с Божьим благословением и будьте уверены. Мы гордимся вами, и мы все поддерживаем вас".



Монир аль-Джагуб, высокопоставленный чиновник ФАТХ, отклонил требования к Аббасу извиниться.



"Никаких извинений за нашу борьбу за свободу", - заявил он.



Хасан Асфур, бывший переговорщик ООП с Израилем, заявил: "Заявления Аббаса не являются самостоятельным изобретением. Палестинцы не должны молчать о войне против президента Аббаса, чьи слова представляют каждого палестинца внутри и за пределами родины".



Мунтер аль-Хайек, другой высокопоставленный чиновник ФАТХ, сказал, что высказывания Аббаса в Германии были призваны "напомнить миру о страданиях палестинского народа, который заслуживает извинений за совершенные против него преступления".

