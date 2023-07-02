



Мы будем бороться с вами, чтобы убрать форпост: Израиль предупреждает “Хизбаллу”

Израиль направил сообщение террористической группировке “Хизбалла” в Ливане с угрозой вооруженного столкновения, если форпост, размещенный на границе, контролируемой ООН, не будет удален.



Израиль предупредил “Хизбаллу”, что аванпост, состоящий из нескольких палаток, будет удален “даже ценой нескольких дней боев”, сообщает 12-й канал.

Форпост создан поддерживаемой Ираном террористической группировкой в ​​начале апреля к северу от пограничного забора, но на израильской стороне международно признанной “голубой линии” в оспариваемом районе горы Дов, на который претендуют Израиль, Ливан, Сирия и также известный как “Фермы Шебаа”.



ООН и правительство Ливана подтвердили, что он находится к югу от “голубой линии”.



Недавно израильские официальные лица начали раскрывать подробности об аванпосте и попытках Израиля убрать его дипломатическими средствами, транслируя свои угрозы убрать палатки силой, если потребуется, но надеясь на посредничество США или Франции.



Министр энергетики Исраэль Кац заявил, что Израиль пытается позволить дипломатии работать, но “мы так или иначе избавимся от этого нарушения”.

“Израиль не заинтересован в войне, ущерб от которой понесут он и Ливан, будет не такой серьезный, как Вторая ливанская война”, – сказал он.



По словам министра, с одной стороны “Хизбаллу” прижимает Иран, а с другой – Израиль, но “Израиль позаботится о том, что ему нужно”.



"Самое простое – нажать кнопку войны. Мы не заинтересованы в том, чтобы идти туда, но мы не позволим пересечь наши красные линии, и Насралла должен это знать", -- добавил Кац.