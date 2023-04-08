



Муниципалитет Кирьят-Оно о террористе: мы его не нанимали

Муниципалитет Кирьят-Оно ответил на сообщения о том, что житель Кфар-Касем Юсеф Абу-Габер, совершивший вчера теракт в Тель-Авиве, работал в местной школе уборщиком.



"Важно подчеркнуть, что он не работал в Кирьят-Оно около полутора лет и что он никогда не нанимался непосредственно муниципалитетом Кирьят-Оно", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Габер, судя по всему, был нанят уборщиком через компанию по подбору персонала.



"Мы разделяем горе семьи погибшего и желаем полного выздоровления пострадавшим и вместе с жителями города желаем и молимся, чтобы мир вернулся в нашу страну", - добавили в муниципалитете.

