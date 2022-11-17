



"Муниципалитет Ариэля решил сэкономить на охране"

Нир Двори, военный репортер 12 канала прокомментировал атаку в Ариэле: "Муниципалитет Ариэля стремился сократить расходы на охрану".



В то время как ЦАХАЛ решает, где необходима охрана и сколько охранников необходимо, именно местные власти, в данном случае, муниципалитет Ариэля, определяют кого именно нанимать.



По версии Двори, муниципалитет Ариэля не захотел платить 70 шекелей в час ветеранам боевых подразделений, а предпочел платить 32 шекеля в час людям, не имеющим достаточной квалификации, чтобы сэкономить на охране.