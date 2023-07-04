



Момент теракта в Тель-Авиве засняли на видео

В сети показали видео, на котором был зафиксирован момент теракта в Тель-Авиве.



Соответствующую запись показали с камеры видеонаблюдения в одном из кафе на улице Пинхас Розен.



Судя по кадрам, за столиками сидят посетители, когда со стороны дороги врезается автомобиль. Из него выскакивает террорист и начинает атаковать с ножом людей, которые в панике разбегаются.



В какой-то момент гражданский производит выстрел и поражает нападавшего.



תיעוד הפיגוע בתל אביב: דורס, יוצא דרך חלון הרכב ומתחיל במסע דקירות pic.twitter.com/hWehOrdkMJ — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2023