Момент теракта в Тель-Авиве засняли на видео
В сети показали видео, на котором был зафиксирован момент теракта в Тель-Авиве.
Соответствующую запись показали с камеры видеонаблюдения в одном из кафе на улице Пинхас Розен.
Судя по кадрам, за столиками сидят посетители, когда со стороны дороги врезается автомобиль. Из него выскакивает террорист и начинает атаковать с ножом людей, которые в панике разбегаются.
В какой-то момент гражданский производит выстрел и поражает нападавшего.
תיעוד הפיגוע בתל אביב: דורס, יוצא דרך חלון הרכב ומתחיל במסע דקירות pic.twitter.com/hWehOrdkMJ— כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2023
Напомним, что террорист ликвидирован на месте. В результате нападения пострадали восемь человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.