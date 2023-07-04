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Момент теракта в Тель-Авиве засняли на видео
04.07.2023 14:58 Алина Груднева

Момент теракта в Тель-Авиве засняли на видео

В сети показали видео, на котором был зафиксирован момент теракта в Тель-Авиве.

Соответствующую запись показали с камеры видеонаблюдения в одном из кафе на улице Пинхас Розен.

Судя по кадрам, за столиками сидят посетители, когда со стороны дороги врезается автомобиль. Из него выскакивает террорист и начинает атаковать с ножом людей, которые в панике разбегаются.

В какой-то момент гражданский производит выстрел и поражает нападавшего.
 



Напомним, что террорист ликвидирован на месте. В результате нападения пострадали восемь человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

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