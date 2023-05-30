



Момент теракта в Самарии засняли на видео

В сети показали первое видео, на котором запечатлен момент нападения террористов на погибшего в Самарии Меира Тамари.



Соответствующую запись опубликовал общественный вещатель "Кан".



В частности, зафиксировано, как машина ненадолго останавливается возле автомобиля Тамари.



Террористы стреляют в Тамари в упор, после чего скрываются с места нападения.

