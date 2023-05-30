Момент теракта в Самарии засняли на видео
В сети показали первое видео, на котором запечатлен момент нападения террористов на погибшего в Самарии Меира Тамари.
Соответствующую запись опубликовал общественный вещатель "Кан".
В частности, зафиксировано, как машина ненадолго останавливается возле автомобиля Тамари.
Террористы стреляют в Тамари в упор, после чего скрываются с места нападения.
תיעוד הפיגוע בשומרון: המחבל עוצר ליד הרכב של מאיר תמרי, יורה מטווח קצר - ונמלט@carmeldangor pic.twitter.com/W9kDPl9eQT— כאן חדשות (@kann_news) May 30, 2023