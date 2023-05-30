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Момент теракта в Самарии засняли на видео
30.05.2023 20:24 Алина Груднева

Момент теракта в Самарии засняли на видео

В сети показали первое видео, на котором запечатлен момент нападения террористов на погибшего в Самарии Меира Тамари.

Соответствующую запись опубликовал общественный вещатель "Кан".

В частности, зафиксировано, как машина ненадолго останавливается возле автомобиля Тамари.

Террористы стреляют в Тамари в упор, после чего скрываются с места нападения.
 

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